Педиатр Березкина: усталость может быть симптомом анемии и нехватки B12

Врач объяснила, когда усталость может быть связана с дефицитом нутриентов Педиатр Березкина: усталость может быть симптомом анемии и нехватки B12

Москва7 окт Вести.Постоянная усталость, снижение концентрации и работоспособности не всегда связаны со стрессом или недосыпом. Иногда причиной могут быть нарушения питания и дефицит отдельных нутриентов, рассказала RT врач-педиатр клиники "Атрибьют" Наталья Березкина.

При этом специалист подчеркнула, что сама по себе усталость не свидетельствует о нехватке витаминов. Такие симптомы также встречаются при анемии, нарушениях работы щитовидной железы, эмоциональном перенапряжении и после перенесенных заболеваний, отметила эксперт.

Подобные жалобы могут возникать на фоне недостаточного сна, эмоционального перенапряжения, перенесенных заболеваний, анемии, нарушений функции щитовидной железы и при других состояниях объяснила врач

Березкина указала, что дефицит железа способен развиваться постепенно: сначала истощаются его запасы при нормальном уровне гемоглобина, а при дальнейшем прогрессировании может возникнуть железодефицитная анемия. Среди возможных симптомов, предупредила педиатр, могут проявляться слабость, снижение концентрации, бледность, головокружение и головные боли.

При недостатке витамина B12 и фолата (B9) могут появляться слабость, утомляемость, снижение концентрации внимания и изменения настроения. При дефиците B12 также возможны онемение и покалывание в конечностях, нарушения чувствительности и равновесия сказала Березкина

По ее словам, риск дефицитов витаминов и микроэлементов выше при ограничительном питании, нарушении всасывания питательных веществ и некоторых хронических заболеваниях. Она также напомнила, что выраженный дефицит витамина D способен нарушать минерализацию костей.

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