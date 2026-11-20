Москва20 ноя Вести.Сокращение светового дня может быть одним из причин истощения школьников в ноябре. Об этом в беседе с KP.RU рассказала семейный психолог, специалист по детско-родительским отношениям Джаванат Мамалаева.

По словам эксперта, "ноябрьские зависания", которые проявляются у большинства учащихся, связаны не только с ленью. Она обратила внимание, что причиной, как правило, является истощение ресурса.

В ноябре сокращается световой день, а это напрямую бьет по настроению и силам. Плюс к концу осени истощаются летние запасы витамина D, а его дефицит дает упадок сил и подавленность. Еще один скрытый виновник – дефицит железа: слабость, бледность, "туман в голове", которые легко списать на лень объяснила Мамалаева

При появлении признаков истощения у ребенка психолог рекомендовала сдать анализы на ферритин, витамин D, а также сделать общий анализ крови.