Москва15 окт Вести.Школьники, участвующие в олимпиадах, могут столкнуться с выгоранием из-за повышенной нагрузки. Об этом ИС "Вести" рассказала эксперт в области образования Елена Овакимян.

Важно смотреть, что происходит с так олимпиадниками дальше, когда они продолжают уже свое обучение в университетах. Действительно ли подготовка к олимпиадам создает ту базу, которая позволяет им осваивать программы высшего образования? Есть наблюдения, которые показывают, что они выгорают на каком-то определенном уровне при подготовке к олимпиаде, и уже не хватает сил учиться заявила она

Кроме того, участники олимпиад могут после поступления в вуз проходить по программе то, что уже было ими изучено для подготовки к олимпиаде.

Задания олимпиадные представляют собой уровень, на котором изучение идет в университетах. И университет, принимая олимпиадников, должен учитывать это при выстраивании программ. Часто студенты первого курса, олимпиадники сталкиваются с тем, что им приходится изучать то, что они уже знают. И это тоже их немножко дезориентирует, они там разочаровываются и вынуждены уходить или менять какое-то направление сказала Овакимян

Эксперт подчеркнула, что необходимо решать, как выстраивать образовательную траекторию для высокомотивированных и способных учащихся.