Психолог рассказал, как избежать выгорания к концу года Психолог Андронникова: попытка сделать все дела до конца года грозит выгоранием

Москва23 ноя Вести.Желание успеть сделать все дела до конца года может привести к эмоциональному выгоранию. Кандидат психологических наук, декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова дала советы, как защитить себя от перегрузки.

В беседе с ТАСС Андронникова объяснила, что идея о том, что человек может успеть все — это иллюзия.

Поэтому важно выделять главное и понимать, что наш защитный механизм — не враг нам, а сигнал о перегрузке, который важно услышать до того, как он вас "выключит". Не надо обесценивать свою усталость под предлогом, что это только конец года предупредила психолог

В конце года, как заметила Андронникова, как правило, нагрузка на рабочем месте резко увеличивается - подведение итогов, отчеты, события. В это время, по ее словам, особенно важно следить за работой собственного мозга и своевременно замечать сигналы о его перегрузке.

Когда нагрузка превышает возможности нервной системы, организм включает механизм охранного торможения, если пользоваться терминологией великого физиолога Ивана Павлова. Чтобы не разрушиться, психика выключает чувствительность, и у человека возникает ощущение забывчивости или эмоциональной тупости объяснила Андронникова

Для защиты мозга от перегрузки психолог рекомендует "выгружать" списки дел на бумагу, тем самым "освобождая" место в голове. Также можно на время, к примеру, на один час, отключать все уведомления в мессенджерах. Это поможет сосредоточится на одной конкретной работе. Кроме того, по словам Андронниковой, следует планировать программу восстановления так же, как и программу дел. Помимо этого важно не жертвовать сном, двигаться хотя бы 10 минут в день и использовать дыхательные практики.