Москва7 ноя Вести.Информационный детокс на целый день или все выходные может поставить человека в ступор и серьезно повысить уровень тревоги. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала психолог Марина Докучаева.

По ее словам, отказ от гаджетов на короткое вряд ли навредит и даже принесет пользу.

На самом деле вот информационный детокс - это очень хорошая вещь. Но он действительно может привести в ступор человека, если он для себя решит, что это будет очень длительный срок. Не какой-то час один раз в неделю, постепенно маленькими шагами, а возьмет, откажется, например, на целый день или на два выходных. И тогда, конечно, он введет себя в ступор и [у него будет] очень высокий уровень тревоги сообщила психолог

Докучаева добавила, что длительный отказ от гаджетов может привести к эффекту FOMO (fear of missing out), то есть страху упущенных возможностей. Человек может переживать из-за того, что упускает яркие впечатления, а может беспокоиться за близких, связь с которыми обрывается на время детокса.

Мы можем действительно разогнать свою тревогу просто потому, что мы можем отключиться надолго. Поэтому, если вы понимаете, что у вас есть пожилые родственники, может быть, с особенностями здоровья, и вам нужно быть постоянно на связи, то вы для себя просто определите тайминг. Даже если это будет 20-30 минут, это тоже будет полезно. Но вы будете на связи. Или сделайте такую форму общения, чтобы вы могли общаться только с одним родителем и больше ни с кем, и это тоже будет детокс посоветовала психолог

Ранее психолог Софья Сулим заявила, что инициатива по отказу от смартфонов в ресторанах - это большое благо, и у общества есть в этом потребность.