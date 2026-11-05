Москва5 ноя Вести.Инициатива по отказу от смартфонов в ресторанах - это большое благо, и у общества есть в этом потребность. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила психолог Софья Сулим.

Так она прокомментировала обращение главы Совета матерей Татьяны Буцкой в Роскачество с предложением создать в российских ресторанах свободные от гаджетов зоны и поощрять скидками семьи, согласившиеся отложить смартфоны.

Психолог отметила, что сейчас гаджеты стали отнимать огромное количества времени, а постоянный скроллинг ленты только повышает уровень тревоги. Сулим уверена, что смартфоны – это определенная форма зависимости.

Потому что в семьях и, в принципе, в парах существует большая разобщенность. А для близости, для нормальной неконфликтной атмосферы и, собственно, нормального психологического здоровья, и физического в том числе людям нужно проводить время вместе… И если появятся такие зоны... мне кажется, люди будут туда приходить семьями как будто бы, знаете, на спасательный островок. Я вижу в этой инициативе большое благо и большую потребность на текущий момент, по крайней мере, в нашей стране совершенно точно сказала Сулим

Психолог допустила, что многим будет сложно сразу отказаться от смартфона на длительное время, однако она считает, что этому можно постепенно научиться.

Но мы же понимаем, что придут туда и оставят свои гаджеты те люди, которые будут идти на это осознанно и иметь это намерение. И, по сути, взрослые люди будут понимать и понимают, что сначала напряжение будет. Поэтому совершенно нормально, что мы говорим о том, что это будет непривычно, это будет немного напряженно для кого-то, кто-то будет хотеть проверить, и, возможно, ему формат вообще такой не подойдет ресторанного времяпрепровождения уточнила психолог

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратился к родителям с призывом пересмотреть подход к использованию гаджетов детьми дошкольного возраста. Он предупредил об опасности раннего формирования цифровой зависимости и посоветовал, чем можно заменить бесконечное сидение в планшетах и смартфонах.