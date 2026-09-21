Москва21 сен Вести.Время в кругу близких людей необходимо проводить без гаджетов. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась психолог, писатель, преподаватель МГИМО Виктория Шаманская.

Она добавила, что благодаря таким ограничениям беседы с близкими людьми позволят узнать их поближе, а также разобраться в себе.

Все, что касается … гигиены … цифровой культуры, это то, что и родители через себя и детям начинают просто вводить, начиная с элементарных вещей. Мы не смотрим телевизор во время ужина, у нас телефончики остаются во время ужина или в выходные где-то отдельно. И мы … действительно погружаемся в ту роскошь человеческого общения. … Мы действительно начинаем интересоваться друг другом. Через этот диалог друг с другом мы начинаем понимать, а что нам самим интересно, мы раскрываемся через это подчеркнула Шаманская

Ранее невролог, врач восстановительной медицины Алексей Маматов рассказал, как не заболеть этой осенью. Он отдельно выделил необходимость отказываться от гаджетов за два часа до сна.