Офтальмолог рассказала, почему пользоваться смартфоном в темноте опасно Офтальмолог Егорова: использование смартфона в темноте приводит к астенопии

Москва20 сен Вести.Использование смартфона в темноте может привести к зрительному утомлению, сообщило РИА Новости со ссылкой на офтальмолога Аду Егорову.

Развивается астенопия, зрительное утомление: резь, тяжесть в глазах, головная боль в висках, размытость при взгляде вдаль. Симптомы проходят за ночь, но при регулярных вечерних сеансах становятся ежедневными рассказала врач

Она также уточнила, что из-з подавления мелатонина ярким светом у пользователя может развиться бессонница. Офтальмолог посоветовала не пользоваться гаджетом в полной темноте: если включить смартфон необходимо, лучше вместе с ним включить ночник, чтобы разница в яркости между дисплеем и фоном была меньше.