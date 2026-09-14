В "Билайне" назвали правила защиты смартфона в холодное время года В "Билайне" рассказали, как правильно пользоваться смартфоном зимой

Москва14 сен Вести.В ближайшие несколько дней в Москве ожидаются заморозки. В преддверии холодного сезона ИС "Вести" и пресс-служба "Билайна" разобрались, почему переохлаждение может быть опасно для смартфона, и что делать, чтобы техника пережила похолодание без последствий.

У любой электроники есть допустимый температурный режим использования, который производитель указывает в инструкции к гаджету. К примеру, смартфоны компании Apple рассчитаны на работу при температуре от 0 до +35 градусов.

Как рассказали в пресс-службе "Билайна", холодная погода в первую очередь влияет на аккумулятор и дисплей. Например, многие пользователи сталкиваются с тем, что телефон на морозе быстрее разряжается. Дело в том, что литий-ионная батарея временно теряет часть доступной емкости и может даже неверно показывать уровень заряда.

В такой ситуации смартфон часто выключается даже при 20–30% на индикаторе и включается только после возвращения в тепло. Причина в том, что при низкой температуре замедляются химические процессы внутри батареи и движение ионов в электролите пояснили в компании

Также хуже работает сенсорный экран. Например, дисплей "тормозит", анимация – оставляет шлейфы, изображения – мерцают или искажают цвета. Особенно это характерно для LCD-экранов, поскольку жидкие кристаллы на холоде становятся менее подвижными.

Сказывается мороз и на камере: при низких температурах смазка в механизмах объектива и стабилизации густеет, поэтому автофокус иногда срабатывает не сразу или действует менее точно. Динамики в свою очередь могут начать "хрипеть" или "свистеть". Так происходит из-за того, что при "минусе" мембраны теряют подвижность, поэтому звук становится тише и хуже по качеству.

Опасен не только сам холод, но и резкий переход из мороза в тепло. Если занести сильно остывший телефон в помещение, внутри корпуса или на разъемах может образоваться конденсат. Влага способна вызвать окисление контактов и короткое замыкание, поэтому сразу включать зарядку или интенсивно пользоваться смартфоном не стоит добавили в "Билайне"

Чтобы устройство пережило морозы и не утратило свою работоспособность, следует соблюдать несколько правил. Например, использовать чехлы из плотного силикона, резины или кожи. Также важно носить смартфон "ближе к телу", например, во внутреннем кармане куртки. Нельзя класть гаджет холодные поверхности даже на короткое время, часто доставать его на улице. Кроме того, не стоит допускать полной разрядки аккумулятора.