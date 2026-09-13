В Смоленской области прогнозируются заморозки МЧС: ночные заморозки прогнозируются в Смоленской области

Москва13 сен Вести.На территории Смоленской области прогнозируются заморозки в ближайшие двое суток. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По информации Смоленского ЦГМС, 13 и 14 сентября в ночные и утренние часы местами на территории Смоленской области ожидаются заморозки -2°C…0°C говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС напомнили, что в период заморозков не рекомендуется перегружать электросеть, пользоваться самодельными обогревательными приборами, а, уходя из дома, нужно выключать обогреватель из розетки.

Ранее сообщалось, что жителей Калужской области предупредили о ночных и утренних заморозках 13 и 14 сентября.