Москва1 сенВести.В Забайкальском крае в ночь на 2 сентября местами на юге региона ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщило ГУ МЧС России по краю на платформе MAX.
Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью 2 сентября местами по южной половине Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусовговорится в публикации
В связи с прогнозируемыми заморозками специалисты МЧС уже направили рекомендации местным властям и экстренным службам – им поручено принять меры для предотвращения возможных последствий и минимизации ущерба. Для координации действий организованы межведомственное взаимодействие и оперативный обмен информацией.
Садоводам и сельхозпроизводителям советуют защитить посадки укрывным материалом.
Жителей призывают быть внимательными при использовании обогревателей и печей, а также не оставлять детей без присмотра. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112 или 101.