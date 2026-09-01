В Забайкальском крае возможны заморозки до минус 2 градусов ночью 2 сентября В Забайкальском крае ночью 2 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов

Москва1 сен Вести.В Забайкальском крае в ночь на 2 сентября местами на юге региона ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщило ГУ МЧС России по краю на платформе MAX.

Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью 2 сентября местами по южной половине Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов говорится в публикации

В связи с прогнозируемыми заморозками специалисты МЧС уже направили рекомендации местным властям и экстренным службам – им поручено принять меры для предотвращения возможных последствий и минимизации ущерба. Для координации действий организованы межведомственное взаимодействие и оперативный обмен информацией.

Садоводам и сельхозпроизводителям советуют защитить посадки укрывным материалом.

Жителей призывают быть внимательными при использовании обогревателей и печей, а также не оставлять детей без присмотра. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112 или 101.