Синоптик рассказала, жителям каких регионов России пора готовиться к заморозкам Ночные заморозки ожидаются в нескольких регионах Центральной России

Москва29 авг Вести.В ближайшие дни ночные заморозки стоит ожидать жителям сразу нескольких регионов России, в том числе в Центральном федеральном округе. Об этом в беседе с ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Уже прогнозируются в центре европейской России. 29 августа их ожидают в Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях до минус 1 градуса. На севере заморозки в Мурманской, Вологодской областях могут быть. Краем они заденут и восточный районы Центрального федерального округа приводит агентство слова специалиста

По ее словам, в ночь на 30 августа, воскресенье, ниже нулевой отметки столбик термометра опустится в Коми, Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также Башкирии и Удмуртии.

Также заморозки придут в Самарскую, Оренбургскую, Ульяновскую и Пензенскую области – там температура воздуха может достигать минус пяти градусов. Аналогичный прогноз касается Омской, Томской и Тюменской областей, Заполярья и Якутии.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков рассказал ИВ "Вести", в каких регионах России последние дни лета будут холоднее нормы.