Заводченков: жителей Зауралья и Урала ждет более прохладная погода, чем обычно

Синоптик назвал регионы РФ, где последние дни лета будут холоднее нормы Заводченков: жителей Зауралья и Урала ждет более прохладная погода, чем обычно

Москва29 авг Вести.На Урале и Зауралье в ближайшие дни погода будет на 2—4 градуса ниже климатической нормы. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, причиной тому антициклон и вихрь со Скандинавии.

Арктическое вторжение спровоцировало повышение атмосферного давления на Русской равнине, и сейчас регион оказался в области антициклона. Он вытеснил тучи холодного циклона в Сибирь, и в течение атмосферных процессов вмешался другой еще вихрь, раскрутившийся над Скандинавией. Южные потоки, наблюдающиеся на его периферии, несут в область очага высокого давления хорошо прогревшиеся воздушные массы. В результате более холодная, чем обычно погода, ждет жителей Урала и Зауралья. В ближайшие дни средняя температура здесь окажется по меньшей мере на 2—4 градуса ниже нормы. А на Русской равнине, наоборот, столбики термометров станут подниматься на 2—3 градусных значения. И только в Поволжье температурный режим ожидается в рамках климата пояснил метеоролог

В Москве финал лета ожидается теплым. Несмотря на локальные небольшие ливни, температура воздуха в российской столице будет примерно на 2 градуса выше климатической нормы.