Москва8 сен Вести.На территории Московского региона объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предстоящей ночью и утром 9 сентября в регионе ожидаются заморозки, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Предстоящей ночью и утром в среду, 9 сентября, в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса, в связи с чем объявлен оранжевый погодный уровень сообщил источник

Данный уровень является предпоследним в шкале погодных предупреждений. Он характеризуется опасными метеоусловиями с вероятными стихийными бедствиями и нанесением ущерба. Предупреждение действует с полуночи до 8.00 мск 9 сентября.

По данным Гидрометцентра РФ, согласно последним прогностическим данным, температура воздуха в Москве может составить от +4 до +6 градусов, по области - +1-6 градусов. Осадков не ожидается.

Минувшей ночью заморозки до минус 1 градуса были зафиксированы в Тверской и Костромской областях. Ранее заморозки уже отмечали в Костромской и Владимирской областях. Предстоящей ночью и утром заморозки также прогнозируют местами во Владимирской, Тульской и Ярославской областях.