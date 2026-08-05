Оранжевый уровень погодной опасности продлится в Москве до 7 августа

Стало известно, сколько продлится в Москве оранжевый уровень погодной опасности Оранжевый уровень погодной опасности продлится в Москве до 7 августа

Москва5 авг Вести.Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары продлится в Москве до 7 августа, передает РИА Новости со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра России.

Они уточнили, что период предупреждения продлится до 18 часов пятницы.

В Москве с 5 по 7 августа днем ожидается сильная жара, поэтому действует оранжевый уровень погодной опасности говорится в сообщении

Согласно прогнозам, максимальная температура воздуха в столичном регионе достигнет 30-32 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус в беседе с ИС "Вести" рассказал, что в четверг и пятницу на этой неделе будут по-настоящему жаркие дни.