Посольство США выделило $86 тысяч на закупку iPhone 17 для украинских чиновников

Посольство США закупит iPhone 17 на $86 тысяч для украинских чиновников Посольство США выделило $86 тысяч на закупку iPhone 17 для украинских чиновников

Москва14 сен Вести.Дипломатическая миссия Соединенных Штатов в Киеве направила около $86 тыс. на приобретение смартфонов iPhone 17 для нужд одного из украинских госведомств. На это указывают официальные американские закупочные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Соглашение подписали 10 сентября, спустя сутки после официальной презентации новой линейки устройств Apple, с зарегистрированной в украинской столице компанией C.T. Line LLC. Точное количество заказываемых гаджетов в материалах не уточняется.

Исходя из стартовой американской стоимости смартфона от $899, выделенная сумма эквивалентна поставке примерно 95 аппаратов.

Оформление заказа осуществлялось американским посольством по линии программы международной техпомощи, за которую отвечает бюро Госдепартамента по борьбе с наркотиками и соблюдению законности (INL).

В документации отдельно подчеркивается, что мобильные телефоны предназначаются не сотрудникам дипмиссии США, а представителям украинской стороны.