Посольство США в Киеве закупает 100 iPhone 17 для украинских партнеров Посольство США в Киеве обеспечит украинскую сторону сотней новых iPhone 17

Москва5 авг Вести.Посольство США в Киеве объявило тендер на закупку 100 смартфонов Apple iPhone 17. Как выяснило РИА Новости, информация о тендере размещена на сайте госзакупок США.

Устройства предназначены для украинского получателя в рамках проекта Бюро по международным делам в сфере наркотиков и правоохранительной деятельности (INL). Согласно техзаданию, смартфоны с накопителем на 256 ГБ должны быть новыми и сертифицированными для работы на Украине.

Главным требованием является интеграция гаджетов в систему MDM (Mobile Device Management), которая позволяет централизованно управлять парком мобильных устройств, настраивать их и обеспечивать безопасность данных.