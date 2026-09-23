Москва23 сен Вести.Пользование телефоном или другими гаджетами в любой ситуации может быть признаком начавшейся зависимости у ребенка. Особенно характерны при этом истерики. Об этом в беседе с RT рассказала практикующий детский психолог Дарья Дугенцова.

Такие дети максимально недовольны, если вдруг забираешь гаджет или если не разрешаешь лишнее время посидеть. Здесь все сопровождается истериками максимальными объяснила эксперт

Для избавления от зависимости психолог посоветовала вводить ограничения аккуратно. Например, стоит обсудить с подростком, как он сам будет контролировать время, проведенное в гаджетах, а также какие меры наказания будут целесообразны при несоблюдении ограничений.