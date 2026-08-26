Психолог Островерх объяснила, как справиться с детскими истериками Психолог Островерх рассказала о способах справиться с детскими истериками

Москва26 авг Вести.Психолог Оксана Островерх рассказала изданию KP.RU о способах, благодаря которым родители могут справиться с детскими истериками.

Например, при походах в магазин стоит дать ребенку возможность набрать в корзину все вещи, которые его интересуют, но договориться с ним, что перед кассой он должен выбрать лишь одну.

В случаях, если истерика у ребенка все же случается, полезным будет переключение его внимания, а также демонстрация того, что родитель понимает его эмоции.

Также родители должны понимать, что дети в раннем возрасте – "страшные собственники", а потому будет лучше уговорить их оставлять любимые вещи дома, чтобы избежать конфликтов и обид, если кто-то попросит эти вещи.

Не менее важно учить детей воспринимать и понимать точку зрения других людей, в чем могут помочь игры с распределением по ролям, а также разбор конфликтов с разных точек зрения.

В том, что касается подростков, которые вступают в этап поиска своего места в мире, родителям важно держать руку на пульсе и "не упускать границ", но в то же время давать ребенку свободу для выбора и самовыражения, отметила психолог. Главный инструмент, который поможет свести конфликты к минимуму, – конструктивный диалог, заключила Островерх.

Ранее эксперт Ольга Андреева объяснила россиянам, почему не стоит кричать на детей, которые устраивают эмоциональные сцены в магазине.