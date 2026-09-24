Москва24 сенВести.Более половины россиян к вечеру чувствуют усталость от гаджетов, следует из опроса KP.RU.
51% респондентов отметили, что регулярно ощущают "передозировку" от использования гаджетов. Некоторые из них чувствуют усталость и слезы в глазах, другие - боль в спине или затекшую шею, другие отмечают шум или звон в ушах, а также головную боль.
Часть опрошенных поделилась, что испытывает проблемы с концентрацией после использования гаджетов, "в голове будто туман".
Я целый день с гаджетами и компьютерами, и да, по вечерам чувствую усталость. Особенно сильно это проявляется, когда в спортзале занимаюсь. Может это потому, что я в наушниках упражнения делаю?сообщила одна из участниц опроса
В то же время 46% опрошенных ни с какой "передозировкой" не сталкиваются.
Кто-то отметил, что мало сидит в гаджетах, поэтому не успевает уставать от них, другие пользуются много, но этот никак не влияет на их самочувствиеговорится в публикации
Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала, как определить у ребенка зависимость от гаджетов.