Больше половины опрошенных россиян устают от гаджетов к вечеру KP.RU: 51% россиян устают от гаджетов к вечеру

Москва24 сен Вести.Более половины россиян к вечеру чувствуют усталость от гаджетов, следует из опроса KP.RU.

51% респондентов отметили, что регулярно ощущают "передозировку" от использования гаджетов. Некоторые из них чувствуют усталость и слезы в глазах, другие - боль в спине или затекшую шею, другие отмечают шум или звон в ушах, а также головную боль.

Часть опрошенных поделилась, что испытывает проблемы с концентрацией после использования гаджетов, "в голове будто туман".

Я целый день с гаджетами и компьютерами, и да, по вечерам чувствую усталость. Особенно сильно это проявляется, когда в спортзале занимаюсь. Может это потому, что я в наушниках упражнения делаю? сообщила одна из участниц опроса

В то же время 46% опрошенных ни с какой "передозировкой" не сталкиваются.

Кто-то отметил, что мало сидит в гаджетах, поэтому не успевает уставать от них, другие пользуются много, но этот никак не влияет на их самочувствие говорится в публикации

Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала, как определить у ребенка зависимость от гаджетов.