Большинство россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном

Стало известно, какие запреты готовы поставить перед собой россияне Большинство россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном

Москва15 сен Вести.Две трети россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном, сообщается в исследовании компании "Сравни", которое есть у РИА Новости.

В опросе участвовали более 1700 россиян старше 18 лет.

Абсолютное большинство мечтает ограничить ночной скроллинг ленты - 69%. Вторым по популярности антитрендом стали поздние визиты к холодильнику (28%) говорится в исследовании

Популярными желаниями россиян являются отмена приобретения фитнес-абонемента, которым не полуются потом и ночного шоппинга.