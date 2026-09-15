Москва15 сенВести.Две трети россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном, сообщается в исследовании компании "Сравни", которое есть у РИА Новости.
В опросе участвовали более 1700 россиян старше 18 лет.
Абсолютное большинство мечтает ограничить ночной скроллинг ленты - 69%. Вторым по популярности антитрендом стали поздние визиты к холодильнику (28%)говорится в исследовании
Популярными желаниями россиян являются отмена приобретения фитнес-абонемента, которым не полуются потом и ночного шоппинга.