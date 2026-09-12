Москва12 сен Вести.В России 52% самозанятых граждан планируют продолжать трудовую деятельность после выхода на пенсию. Это следует из результатов исследования НПФ "Будущее" и сервиса YouDo, которое есть в распоряжении РБК.

Вместе с тем другая часть самозанятых хотели бы оставить работу после выхода на пенсию. Согласно опросу, 36% из них намерены заниматься хобби после выхода на пенсию. Еще 31% респондентов рассказали, что планируют посвятить время спорту и здоровью, а также проводить время с семьей. Каждый третий задумался о том, чтобы освоить новое дело, а 26% участников исследования - чаще посещать культурные мероприятия.

В опросе приняли участие 1,2 тысячи самозанятых из разных российских регионов.

В России с 1 октября вступает в силу закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", регулирующий отношения всех участников процесса онлайн-торговли и предоставления услуг. Некоторые изменения коснутся самозанятых.