Треть россиян призналась, что не расстается с наушниками по несколько часов 31% россиян используют наушники по несколько часов или целый день

Москва20 июл Вести.Сайт KP.RU провел опрос среди своих подписчиков, чтобы выяснить, сколько времени россияне проводят в наушниках. Результаты показали: почти треть респондентов злоупотребляют гаджетом, хотя врачи предупреждают о рисках для слуха и рекомендуют ограничиваться 40 минутами в день.

Так, 23% опрошенных заявили, что носят наушники по несколько часов ежедневно, а 8% признались, что вообще не снимают их в течение дня. Основные причины — работа (созвоны в офисе, чтобы не мешать коллегам), поездки в транспорте, а также домашние дела и прогулки, когда хочется отгородиться от уличного шума. При этом некоторые все же соблюдают лимит: 18% опрошенных укладываются в рекомендованные врачом 40 минут, используя наушники только в транспорте.

Почти половина респондентов (49%) заявили, что вообще не пользуются этим аксессуаром, предпочитая слушать музыку или смотреть видео вслух, а в общественных местах выбирая тихие занятия — чтение или игры. В опросе приняли участие 1,2 тысячи человек, исследование проводилось среди подписчиков KP.RU.