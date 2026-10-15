Психотерапевт Быстрова объяснила, как ЗОЖ и фитнес могут вызывать тревожность

Парадоксы wellness: почему стремление к здоровью иногда приводит к стрессу Психотерапевт Быстрова объяснила, как ЗОЖ и фитнес могут вызывать тревожность

Москва15 окт Вести.Современная мода на здоровый образ жизни и фитнес-цели нередко приводит к обратном эффекту — пропуск тренировки или срыв плана питания вызывают у людей сильное чувство вины и тревожность. На это обращают внимание эксперты, подчеркивая, что стремление к идеальному самочувствию (wellness) порой начинает приносить стресс вместо гармонии.

Как поясняет в интервью KP.RU клинический и семейный психотерапевт Татьяна Быстрова, в условиях нехватки ресурса на масштабные оздоровительные программы помогают простые практики, не требующие силы воли.

Специалист рекомендует использовать микро-ритуалы — короткие повторяющиеся действия длительностью от 20 секунд до пары минут (например, осознанно выпитая чашка чая или короткая прогулка без телефона), которые служат надежным "якорем" для эмоциональной стабильности и удержания человека в моменте.