Москва1 окт Вести.Всплеск энергии после стрессового события – защитная реакция организма, которая позволяет человеку справиться со случившимся. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказала клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева.

По ее словам, появление дополнительной энергии на физиологическом уровне настраивает человека на борьбу с проблемой или даже на бегство от нее.

Действительно, после стрессового события … организм мобилизуется, и, в общем-то, настраивает нас на период борьбы или бегства – это оба энергозатратных процесса. Соответственно, организм нам энергию эту подбрасывает, чтобы справляться с проблемой. Мы мобилизованы до какого-то момента, решаем эту проблему, и, собственно, это даже хорошо и нормально, если мы эту энергию тратим на решение проблемы, а после ее решения возвращаемся в свое нормальное функционирование и продолжаем, в общем-то, спокойно жить по своим планам, правилам, без вот таких вот излишних вспышек необъяснимой активности пояснила Киселева

Однако, предупредила специалист, рано или поздно произойдет снижение активности. На этом фоне у некоторых людей может возникнуть истощение, пояснила Киселева.

Мы должны быть готовы, что в какой-то момент произойдет, естественно, снижение активности, вплоть до полной остановки этой активности, истощения. Потому что невозможно постоянно функционировать вот в такой маниакальной гиперактивной зоне отметила специалист

Психолог обратила внимание на то, что в некоторых случаях повышенная активность на фоне внутренних переживаний может проявляться у людей, которые привыкли скрывать свои чувства.

В половине других случаев [бывает], что человек привык свои эмоции подавлять. Либо он находится не в связи со своим эмоциональным миром. У него есть такая черта, она уже достаточно стабильная. Мы называем это алекситимия. То есть, когда человек не может свои чувства обозначить, понять вообще, что он чувствует. … То есть у него тогда, в общем-то, формируется и может все это приводить к тому, что вся чувственная сфера у нас уходит в телесную зону. То есть в соматические проявления. И если это такая хроническая история, ... то, конечно, очень многое уходит в тело, очень много переживаний остаются скрытыми, но не значит, что их нет. Они есть, они подтачивают изнутри вот так вот невидимо, невидимо обрушают там какой-то внутренний каркас и часто приводят к маскированной депрессии заключила специалист

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