Москва17 сен Вести.Причины гиперопеки над детьми связаны с тем, что родители в своем детстве испытывали недостаток внимания, заботы и контроля, им часто приходилось самостоятельно справляться с трудностями, и теперь они хотят оградить своих детей от этого. Об этом рассказала клинический психолог Мария Киселева в интервью ИС "Вести".

Эксперт отметила, что чрезмерная забота о детях действительно стала распространенным трендом в последние годы. По ее словам, чтобы понять причины такого поведения, нужно посмотреть, как воспитывали современных родителей.

Раньше, в том веке дети страдали от гипоопеки, наоборот, сразу слишком много на детей наваливалось. Нехватка родительской заботы, оставление ребенка в сложной ситуации, где он сам не справлялся, где нужна была помощь, это приносит, конечно же, вред ребенку. Осталась какая-то может быть, обида, у детей того времени… Это поколение выросло, и они не хотят, чтобы их дети испытывали такие же негативные переживания, и качнулся маятник в другую сторону объяснила Киселева

При этом психолог подчеркнула, что гиперопека хуже, чем гипоопека, однако в любом вопросе нужно придерживаться меры.

Давайте вспомним, какого утром собирать ребенка. Если ты будешь ждать, пока он все пуговки на рубашке застегнет, пройдет 20 минут… Конечно, иногда проще сделать за ребенка домашнее задание, написать за него, слепить фигурку. Но мы должны понять, что это огромное зло, которое мы для делаем отметила Киселева

По ее словам, ребенок должен пройти через все этапы самостоятельно, а родителю стоит лишь его направлять и помогать, но не делать за него.