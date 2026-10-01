Психолог объяснила тягу людей к сладкому в осенний период Психолог Киселева: людей тянет к сладкому осенью из-за дефицита сна и серотонина

Москва1 окт Вести.Сладости повышают уровень серотонина, которого порой не хватает организму человека в период холодов и повышенной загруженности. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказала клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева.

По ее словам, на желание съесть что-то сладкое также влияет нарушение режима сна.

Наш организм о время перестройки, подготовки к долгому достаточно периоду - такому темному, холодному, - и при этом от нас требуется работа, график, режим, - конечно, хочет себя и на физиологическом уровне порадовать, и на психологическом. Сокращение светового дня и дефицит витамина D, конечно, также влияет на наши нейромедиаторы, на настроение, на чувство удовольствия. Сладкая еда повышает уровень серотонина. В общем, понятно, почему тянет. Нарушение режима сна туда же относится… Каждодневный подъем ранний, поздно мы ложимся, потому что куча дел, тоже возмещаем сладеньким сказала Киселева

Как отметила эксперт, в холодное время года у людей снижается физическая активность и появляется желание согреться.

Конечно же, что мы двигаемся меньше зимой и осенью, потому что и погода не позволяет, дожди, слякоть сейчас начнется, холодно. Сейчас, кстати, и в домах прохладно, тоже хочется чего-то такого энергетического съесть. Поэтом мы начинаем согреваться тем, что есть под рукой – чай с печеньками пояснила она

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, почему осенью хочется больше есть.