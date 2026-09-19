Почему осенью хочется больше есть: объяснение гастроэнтеролога Врач Кашух объяснила причины усиления аппетита и тяги к сладкому осенью

Москва19 сен Вести.Повышение аппетита и тяга к сытной еде осенью являются естественной адаптационной реакцией организма на похолодание и сокращение светового дня. Об этом в беседе с RT рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Среди главных причин специалист назвала дефицит солнца: снижение уровня витамина D уменьшает выработку гормона сытости лептина, а падение серотонина провоцирует тягу к быстрым углеводам. Кроме того, организму требуется больше энергии на терморегуляцию.

Специалист отметила, что еда в холодный период служит источником удовольствия и тепла, однако предупредила: если она превращается в единственный способ борьбы со стрессом, возрастает риск развития расстройств пищевого поведения, что требует обращения к психотерапевту или гастроэнтерологу.