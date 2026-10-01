Психолог Пирогова: за перфекционизмом стоят тревожность и обвинения себя

Психолог предостерегла, с чем на самом деле может быть связан перфекционизм Психолог Пирогова: за перфекционизмом стоят тревожность и обвинения себя

Москва1 окт Вести.Перфекционизм и стремление к совершенству связаны с тревожностью. Такую позицию озвучила клинический психолог Ирина Пирогова изданию "Абзац".

Перфекционизм, стремление к совершенству окружено со всех сторон тревожностью сказала эксперт

Пирогова уточнила, что если ребенку с раннего детства внушать, что он в чем-то неидеален, сравнивать его с другими детьми, то у него появится чувство стыда за его провалы и неудачи, таким образом начинает снижаться самооценка.

По словам психолога, перфекционист – это человек, постоянно сравнивающий себя с другими и обвиняющий себя в провалах. Эксперт назвала перфекциониста "комком тревоги".

Ирина Пирогова также рассказала, как отличить деструктивный перфекционизм от здоровой склонности сделать что-то качественное. По словам психолога, при здоровом стремлении к идеалу человек понимает, что наказания за провал не будет и что никто его не обвинит в некомпетентности, а ошибки – часть опыта. А при деструктивном перфекционизме человек испытывает бурю эмоций, убеждает себя в своей никчемности, разрушает себе жизнь и постоянно находится в стрессе.

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