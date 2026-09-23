Эксперт пояснила, почему дети ищут супругов, похожих на своих родителей Социолог рассказала о влиянии родительской модели семьи на личную жизнь детей

Москва23 сен Вести.Выбор партнера, напоминающего родителя, часто является признаком психологических проблем или незавершенной сепарации незрелой личности взрослого ребенка.

Об этом рассказала ИС "Вести" кандидат социологических наук, доцент и старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), Людмила Брушкова.

Она отмечает, что нередко молодые люди и девушки ищут в своих партнерах черты своих родителей. Это не просто случайность, а глубокий подсознательный механизм.

Выбор супруга находится под влиянием очень многих факторов, от рационального расчета до каких-то эмоциональных импульсов и потребностей. То есть среди факторов выбора будущего супруга есть и внешность, и социальный статус, и материальная обеспеченность, и чисто человеческие качества. Что касается повторения сценария или образа родителей, то он не является принципиальным для большинства россиян. Скорее это свидетельствует о каких-то психологических проблемах человека. В частности, о незавершенной сепарации, когда эти эмоциональные связи с родителями не разорваны до конца, и человек подсознательно начинает проигрывать эти сценарии, даже если они для него болезненные рассказала эксперт

Эксперт подчеркивает, что не стоит путать это с естественной "синхронизацией" супругов, которые прожили вместе десятилетия и со временем стали похожи друг на друга. Напротив, многие люди осознанно выбирают путь "от обратного": они анализируют ошибки родителей и решают строить отношения совершенно иначе.

Брак бывает успешным не потому, что супруг похож на маму или на отца. Он бывает успешным, когда он удовлетворяет супругов. А удовлетворяет супругов он тогда, когда они находят именно близкого человека. То есть человека, который способен их понять, поддержать, помочь. А будет ли этот человек похож на маму или отца, это, знаете, вопрос абсолютно несущественный заявила Брушкова

Главный урок, который ребенок выносит из родительского дома, по мнению эксперта, - это не конкретные черты характера, а модель отношений.

Если дети растут в семье, где доверительные отношения, теплые между родителями и детьми, то с большей вероятностью они это повторят и в своем брачном союзе. Если же в семье постоянные выяснения отношений, недоверие, эмоциональная холодность, то вероятность того, что это перекочует потом в жизнь этого ребенка, тоже, конечно, повышается. И пусть семья даже будет неполная и родители разведутся, но это лучше, чем ребенок постоянно будет наблюдать выяснения отношений между матерью и отцом. Это наносит гораздо большее травмирующее воздействие, чем развод родителей. Ребенок должен жить в комфортной, бесконфликтной обстановке пояснила эксперт

Ранее клинический психолог Мария Киселева назвала причины гиперопеки родителей над детьми. По ее мнению. это связано с тем, что родители в своем детстве испытывали недостаток внимания, заботы и контроля, им часто приходилось самостоятельно справляться с трудностями, и теперь они хотят оградить своих детей от этого.

Она отметила, что чрезмерная забота о детях действительно стала распространенным трендом в последние годы.