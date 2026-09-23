Москва23 сенВести.Выбор партнера, напоминающего родителя, часто является признаком психологических проблем или незавершенной сепарации незрелой личности взрослого ребенка.
Об этом рассказала ИС "Вести" кандидат социологических наук, доцент и старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), Людмила Брушкова.
Она отмечает, что нередко молодые люди и девушки ищут в своих партнерах черты своих родителей. Это не просто случайность, а глубокий подсознательный механизм.
Выбор супруга находится под влиянием очень многих факторов, от рационального расчета до каких-то эмоциональных импульсов и потребностей. То есть среди факторов выбора будущего супруга есть и внешность, и социальный статус, и материальная обеспеченность, и чисто человеческие качества. Что касается повторения сценария или образа родителей, то он не является принципиальным для большинства россиян. Скорее это свидетельствует о каких-то психологических проблемах человека. В частности, о незавершенной сепарации, когда эти эмоциональные связи с родителями не разорваны до конца, и человек подсознательно начинает проигрывать эти сценарии, даже если они для него болезненныерассказала эксперт
Эксперт подчеркивает, что не стоит путать это с естественной "синхронизацией" супругов, которые прожили вместе десятилетия и со временем стали похожи друг на друга. Напротив, многие люди осознанно выбирают путь "от обратного": они анализируют ошибки родителей и решают строить отношения совершенно иначе.
Брак бывает успешным не потому, что супруг похож на маму или на отца. Он бывает успешным, когда он удовлетворяет супругов. А удовлетворяет супругов он тогда, когда они находят именно близкого человека. То есть человека, который способен их понять, поддержать, помочь. А будет ли этот человек похож на маму или отца, это, знаете, вопрос абсолютно несущественныйзаявила Брушкова
Главный урок, который ребенок выносит из родительского дома, по мнению эксперта, - это не конкретные черты характера, а модель отношений.
Если дети растут в семье, где доверительные отношения, теплые между родителями и детьми, то с большей вероятностью они это повторят и в своем брачном союзе. Если же в семье постоянные выяснения отношений, недоверие, эмоциональная холодность, то вероятность того, что это перекочует потом в жизнь этого ребенка, тоже, конечно, повышается. И пусть семья даже будет неполная и родители разведутся, но это лучше, чем ребенок постоянно будет наблюдать выяснения отношений между матерью и отцом. Это наносит гораздо большее травмирующее воздействие, чем развод родителей. Ребенок должен жить в комфортной, бесконфликтной обстановкепояснила эксперт
Ранее клинический психолог Мария Киселева назвала причины гиперопеки родителей над детьми. По ее мнению. это связано с тем, что родители в своем детстве испытывали недостаток внимания, заботы и контроля, им часто приходилось самостоятельно справляться с трудностями, и теперь они хотят оградить своих детей от этого.
Она отметила, что чрезмерная забота о детях действительно стала распространенным трендом в последние годы.