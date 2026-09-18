Специалист дал совет людям, страдающим от сравнений текущего партнера с бывшим Психолог Денисов-Мельников объяснил причины сравнения партнера с бывшим

Москва18 сен Вести.Привычка постоянно сравнивать нынешнего избранника с бывшим партнером свидетельствует о внутренней неуверенности в себе, неудовлетворенности текущими отношениями или неспособности эмоционально завершить прошлый союз. Об этом в беседе с изданием "Абзац" сообщил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Сравнения – это чаще про неуверенность в себе и партнере, незавершенные прошлые отношения или привычку все оценивать по принципу "а вот раньше было лучше" поясняет психолог

Специалист отметил, что в отдельных случаях такое поведение указывает на любовную зависимость или попытку задеть партнера.

Чтобы избавиться от вредной привычки, психолог рекомендует использовать осознанную самоцензуру: отслеживать возникающие мысли, разбираться в их первопричинах и учиться выражать свои потребности напрямую, без оглядки на прежний опыт.