В СПЧ дали совет женщинам, как защищаться от домашнего тирана Член СПЧ Меркачева: при первых признаках домашнего насилия нужно расставаться

Москва4 сен Вести.При появлении первых признаков насилия следует прекратить отношения с партнером. Не нужны никакие эксперименты и ощущения риска, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Для защиты от домашнего тирана она посоветовала заранее фиксировать и чувствовать перемены в отношениях.

Если он начинает преследовать, нужно написать заявление в правоохранительные органы. Сообщить кому-то из друзей, договориться о каких-то кодовых словах, по которым поймут, что нужна помощь заявила член Совета по правам человека

При первых звоночках, намекающим на насилие, надо расставаться с человеком и как можно дальше от него держаться.

Не нужны никакие эксперименты и ощущения риска. Жизнь и свобода дороже всего сказала Ева Меркачева

Она предупредила, что закон позволяет привлекать к уголовной ответственности женщину, которая защищается от мужчины, если у него не было оружия, а она использовала подручные средства. Так что если у партнера нет ничего в руках, то и отбиваться нужно тоже без оружия, заключила она, но лучше с такими сомнительными личностями наедине не оставаться.