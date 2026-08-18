Москва18 авг Вести.Зависимость - это болезненная привязанность, которая обедняет жизнь, и преодолеть ее можно лишь через честное признание проблемы и отказ от самобичевания в пользу принятия себя. Об этом ИС "Вести" заявил кандидат психологических наук, клинический психолог Михаил Хорс.

Он убежден: корень любой зависимости кроется в болезненной реакции на перемены. Как только человек лишается возможности следовать привычному сценарию, он начинает испытывать настоящие страдания.

У зависимости есть всего один симптом, один признак - это когда человек испытывает какое-то страдание без объекта или действия этого страдания. Например, если он теряет возможность быть трудоголиком, работать и его гнетет в отпуске отсутствие работы, то он - трудоголик. Если у человека есть гречка, мясо и что-то еще, но его гнетет отсутствие сладкого, жирного или соленого, то он - пищеголик. Большинство зависимых людей считают, что они так снимают стресс. А на самом деле, если бы у них этой зависимости не было, у них стрессов в жизни было бы меньше. Потому что зависимое поведение отнимает у них возможность жить более насыщенной жизнью считает Хорс

По его словам, многие оправдывают любые виды зависимости "снятием стресса", но на деле зависимость сама становится его источником. Она обедняет жизнь, делая все остальное серым и скучным.

Первый шаг к исцелению - честное признание проблемы. Важно себе признаться - я нахожусь в зависимости. Если человек понял, что он зависим от телефона, от еды, от фильмов, от какой-то излишней спортивной нагрузки, от работы и ему это вредит, а следующим шагом должно быть - найти ресурс для этой борьбы и начать уже бороться. Потому что ресурс обычно уходит на негативные переживания - уходят силы на ненависть к себе, и нет сил на соблюдение диеты и спортивные упражнения. И как только человек перестает себя ругать, начинает принимать потихонечку себя, мир, то тогда он начинает брать себя в руки и начинает действовать заявил Хорс

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