Москва1 сен Вести.Клинический и семейный психолог Ольга Савкина считает, что страсть в отношения можно вернуть, если перестать делать близость обязанностью и рутиной; а женскую страсть, по ее мнению, убивают постоянные уступки ради сексуальных потребностей партнера. Слова эксперта приводит NEWS.ru.

Как выразилась Савкина, "желание плохо переносит обязанность".

Если один партнер регулярно соглашается на близость из страха обидеть другого, то процесс постепенно связывается не с удовольствием, а с напряжением уверена специалист

Психолог считает, что отзывчивость к сексуальным потребностям любимого человека связана с удовлетворенностью и желанием, но к этому не имеет отношение постоянное игнорирование своих нужд ради партнера.

По мнению Савкина, если женщина постоянно соглашается на что-то только ради желания мужа, через несколько лет даже его вечернее объятие будет считываться организмом "как начало требования". Психолог объяснила, что в таких случаях приходится работать не с низким либидо, а с возвращением права на свободное "да" и "нет".

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