Стало известно, сколько женщин разочаровались в своем избраннике New York Post: каждая третья женщина в США разочаровалась в своем избраннике

Москва28 мая Вести.В США каждая третья женщина разочаровалась в своем избраннике. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на исследование MyIQ.

Исследователи изучили отношения более чем 4 тысяч американских влюбленных. Было установлено, что 33% респондентов считают, что пошли на компромисс со своими стандартами при выборе партнера. А 28% опрошенных полагают, что, наоборот, это их партнер пошел на компромисс.

Ужас. И что еще хуже, женщины чаще, чем мужчины, считали, что пошли на компромисс: 35% против 31%" пишет издание

По словам психолога Даниэль Роеске, когда люди говорят о компромиссе, то обычно подразумевается, что кто-то пренебрег своими основными ценностями или потребностями, чтобы остаться в паре. Психолог считает, что такой человек все равно будет ощущать нехватку чего-то важного в отношениях.

Даниэль Роеске добавила, что женщин обычно воспитывают так, чтобы они быть более эмоционально чуткими и склонными к саморефлексии, и это со временем заставляет их более тщательно оценивать качество своих отношений.

