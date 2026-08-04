Эксперт по фитнесу: самоедство за пропуск тренировки вреднее, чем сам перерыв Эксперт Халимов: самоедство за пропуск тренировки вредит сильнее, чем перерыв

Москва4 авг Вести.Эксперт по фитнесу Эмиль Халимов предупредил, что самокритика из-за пропуска тренировки может негативно повлиять на процесс занятий спортом. Его слова приводит NEWS.ru.

Специалист убежден, что такое самоедство вредит форме даже сильнее, чем сам временный перерыв. Халимов отметил, что один пропуск похода в спортзал не откатывает результат назад, а мышцы не могут отвыкнуть от занятий за день. А вот чувство вины, как считает эксперт "запускает нехороший сценарий". По мнению Халимова, человек ругает себя, у него падает настроение, а единственный пропуск может привести к неделе пропусков или вовсе желанию распрощаться со спортом.

Пока вы держите себя в ежовых рукавицах, любая осечка бьет по самооценке, и мозг начинает избегать источник неприятных переживаний, то есть тренировок рассказал Халимов

Эксперт по фитнесу полагает, что спортсмены, которые способы прощать себя за ошибки, достигают более стабильных результатов в долгосрочной перспективе чем те, что кто не позволяет себе отступиться от графика.

Кроме того, Халимов указал на то, что иногда пропуск занятия – это не лень, а сигнал организма о недосыпе, начале болезни, усталости или тяжелом периоде на работе, и в такие дни полезнее отдых, чем спортивные занятия против своего желания.

Собеседник журналистов также посоветовал не устраивать себе штрафных нагрузок.

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