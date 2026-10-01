Психолог рассказала, как письменная инструкция наладит интимную жизнь в паре Психолог Грекова: письменная инструкция поможет преодолеть неловкость в паре

Москва1 окт Вести.Клинический психолог Ирина Грекова в беседе с NEWS.ru рассказала, что улучшить интимную жизнь партнерам поможет письменная инструкция о сексуальных предпочтениях — такой прием заодно снимает неловкость при разговоре на деликатную тему.

Если сложно обсудить сексуальные предпочтения вслух, то можно о них написать. Составляйте инструкцию в позитивном настрое с важными для вас пунктами. Исключите нотации, требования и негатив поделилась Грекова

Грекова отметила, что по результатам применения можно написать обратную связь. По мнению психолога, такая переписка поможет преодолеть неловкость и позволит в процессе написания вернее выбирать слова.

Человек сам может открыть для себя что-то важное, на что раньше не обращал внимания добавила она

Эксперт также допустила, что написание инструкций по разным поводам вполне может стать трогательной семейной традицией на долгие годы.

Ранее семейный психолог Константин Никулин отметил, что возвращение к интимной жизни после измены требует бережного и последовательного подхода, торопиться здесь не стоит. Универсального рецепта, по его словам, нет: каждый из партнеров может проживать этот период по-своему.