Минздрав рекомендовал, как лечить фетишистов и садомазохистов Минздрав дал рекомендации по лечению фетишистов, эксгибиционистов и педофилов

Москва22 сен Вести.Министерство здравоохранения РФ ободрило первые клинические рекомендации "Расстройства сексуального характера". Документ подготовлен Российским обществом психиатров. В нем содержатся указания по диагностике и лечению таких отклонений, как фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм.

В частности, авторы рекомендаций отмечают, что для диагностики расстройства у пациента должны быть длительные интенсивные сексуальные побуждения, который влияют на поведение и вызывают значительный стресс.

Лечение зависит от тяжести нарушений. Так, например, в легких случаях пациенту предложат пройти психотерапию. А в тяжелых ситуациях врачи могут назначать такие препараты, как трипторелин – он снижает до минимального уровня выработку половых гормонов.

До появления клинических рекомендаций, существовало руководство под названием "Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств". Этот документ был утвержден Минздравом еще в 1999 году. Впрочем, в 2012 году эти рекомендации утратили силу и не обновлялись до сих пор.