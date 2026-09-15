Москва15 сен Вести.Минздрав России рекомендовал производителям препаратов, где есть действующее вещество валацикловир, дополнить инструкции информацией о возможных нежелательных реакциях, в числе которых облысение и синдром Стивенса-Джонсона, следует из информационного письма ведомства, которое изучило РИА Новости.

Валацикловир является активным действующим веществом (в виде валацикловира гидрохлорида), которое содержится в ряде противовирусных лекарственных препаратов.

В разделе "4​​​.8. Нежелательные реакции" добавить информацию о нежелательных побочных реакциях: "острый генерализованный экзантематозный пустулез", "синдром Стивенса-Джонсона", "токсический эпидермальный некролиз", "многоформная эритема", "фоточувствительность", "алопеция" говорится в документе

При актуализации требований к безопасности и эффективности валацикловира была обнаружена необходимость изменения его общей характеристики. Коррективы вносятся на основании актуальных научно-доказанных данных о результатах клинического применения данного действующего вещества.