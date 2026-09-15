Минздрав: препарат от герпеса может вести к облысению Минздрав предложил указывать алопецию среди побочных эффектов валацикловира

Москва15 сен Вести.Добавить в инструкцию к препаратам с действующим веществом валацкиловир информацию о возможных побочных эффектах, таких как алопеция и синдром Стивена-Джонсона (аллергическая реакция), рекомендовал производителям Минздрав РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо ведомства.

В разделе "4.8. Нежелательные реакции" добавить информацию о нежелательных реакциях: "острый генерализованный экзантематозный пустулез", "лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (ОКЕ88- синдром)", "синдром Стивенса-Джонсона", "токсический эпидермальный некролиз" "многоформная эритема", "фоточувствительность", "алопеция" отметили в документе

Там также указывается, что такая необходимость была выявлена при клиническом применении препаратов с данным действующим веществом, а также на основе современной научно обоснованной информации.