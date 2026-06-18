Минздрав: число сообщений о побочных эффектах лекарств в РФ сократилось вдвое Минздрав: вдвое сократилось число сообщений о побочке у лекарств в России

Москва18 июн Вести.Количество уведомлений о нежелательных реакциях на лекарственные препараты в России за последние годы значительно снизилось: с 61 119 в 2022 году до 32 155 в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Сокращение происходит поэтапно: в 2023 году было зафиксировано около 45 тыс. сообщений, в 2024-м — чуть более 31 тыс. Таким образом, за эти годы показатель уменьшился почти вдвое.

В материалах также отмечается, что Росздравнадзор в прошлом году направил в Минздрав 22 письма с новыми данными о безопасности и эффективности препаратов — для решения вопроса о возможных изменениях в регистрационных досье лекарственных средств.