Медики предупредили об аллергии после контакта с гусеницами на Куршской косе

Гулявшие по Куршской косе россияне жалуются на аллергию от гусениц Медики предупредили об аллергии после контакта с гусеницами на Куршской косе

Москва10 авг Вести.Россияне, гулявшие по популярной у туристов Куршской косе в Калининграде, сообщают о возникновении сильной аллергической реакции. Как передает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Института естественных наук Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Евгению Калинину, контакт с гусеницами походного соснового шелкопряда в сезон миграции в августе приводит к случаям заболевания лепидоптеризмом, или гусеничным дерматитом.

Самая заметная и опасная стадия развития этих насекомых - это выход гусениц. Главный поражающий фактор - их стрекательные волоски... Щетинки вызывают у человека лепидоптеризм, или гусеничный дерматит: сильный зуд, мелкая красная сыпь, отек говорится в комментарии

Как сообщил канал SHOT, одна туристка после катания на велосипеде заметила у себя на теле сильную сыпь. При осмотре врач сообщил, что на кожу попали ядовитые микроскопические волоски походного шелкопряда. Пострадавшей пришлось ставить капельницу.

Другим отдыхающим после прогулок по Куршской косе тоже понадобилось лечение: уколы и мази. После такого контакта у человека может возникнуть аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока.

Минздрав Калининградской области напомнил гостям и жителям региона о необходимости соблюдения мер профилактики. Посещая природные территории, необходимо надевать закрытую одежду, а после пребывания на природе осматривать открытые участки тела. При появлении симптомов надо обратиться к врачу.