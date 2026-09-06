В РФ отзывают препарат "Омнипак", который может содержать металлические частицы Росздравнадзор отозвал шесть серий опасного препарата "Омнипак" с металлом

Москва6 сен Вести.Росздравнадзор отозвал шесть серий ирландского контрастного препарата "Омнипак", который используется для компьютерной томографии и рентгенологических исследований. Причиной стал риск наличия металлических частиц в растворе. Об этом сообщил канал "SHOT ПРОВЕРКА" на платформе MAX.

Опасный препарат убирают из аптек и больниц по всей России - пациентам могли ввести металлические частицы вместе с контрастом для КТ… Росздравнадзор отозвал 6 серий ирландского "Омнипака" производства GE HealthCare говорится в публикации

По данным Всемирной организации здравоохранения, внутри полипропиленовых флаконов могут находиться металлические частицы, которые застревают в пластике или прилипают к стенкам. Но они могут оторваться и попасть в кровоток.

Это может привести к закупорке сосудов, ишемии, инсульту, полиорганной недостаточности и даже смерти. Опасные серии выпускаются во флаконах по 100 миллилитров с концентрацией 350 мг йода/мл.

Отзывают серии со сроком годности до июля-декабря 2028 года. Аптеки и больницы обязаны изъять препарат из оборота и вернуть его производителю. Несмотря на это, некоторое количество препарата по-прежнему доступно для заказа в онлайн-сервисах. Росздравнадзор требует немедленно изолировать остатки опасной продукции.