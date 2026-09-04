Регистрацию препарата от гельминтов "Декарис" приостановили в России Минздрав приостановил регистрацию препарата "Декарис" из-за риска для здоровья

Москва4 сен Вести.Минздрав России приостановил действие регистрационного удостоверения препарата "Декарис" производства венгерской компании Gedeon Richter из-за угрозы здоровью человека, следует из приказа ведомства.

Согласно документу, решение принято на основании заключения Росздравнадзора об угрозе здоровью человека при применении лекарственных препаратов, содержащих левамизол. Действие регистрационного удостоверения приостановлено с 1 сентября 2026 года и не будет возобновлено до представления производителем сведений о возможности его восстановления.

В соответствии с пунктом 159 Правил регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения… Министерством здравоохранения Российской Федерации принято решение о приостановлении действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения "Декарис" говорится в документе

Баланс пользы и риска применения левамизола, содержащегося в "Декарисе", был признан Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) неблагоприятным. После получения информации о заключении европейского регулятора поставки препарата были незамедлительно приостановлены и запущена процедура его отзыва, пояснил генеральный директор Gedeon Richter в России Оливер Кенке.

Препарат выпускается в таблетках дозировкой 50 и 150 мг и входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Левамизол применяется для лечения некоторых паразитарных инфекций у взрослых и детей от 3 лет.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты совершили прорыв в лечении аутоиммунных заболеваний кожи. Управление по лекарственным средствам страны одобрило применение таблеток против несегментного витилиго, что сделало ОАЭ первой в мире страной, разрешившей использовать этот препарат.