Москва1 авг Вести.Новый инъекционный препарат для доконтактной профилактики вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) может значительно снизить число новых случаев заражения, однако сокращение финансирования в профилактику заболевания со стороны США ограничивает доступ к нему. Об этом заявили эксперты на конференции AIDS 2026 в Рио-де-Жанейро, сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что речь идет о препарате ленакапавир, который вводится два раза в год. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее рекомендовала правительствам стран по всему миру в приоритетном порядке обеспечить доступность этого препарата, поскольку он может стать прорывом для людей, которые сталкивается с проблемами, связанными с ежедневным приемом препарата или доступом к медицинской помощи.

Эксперты отметили, что после сокращения финансирования со стороны USAID во многих странах снизились инвестиции в программы профилактики ВИЧ. По их словам, это затрудняет не только закупку препаратов, но и работу организаций, оказывающих помощь людям из групп риска.

Мы добились значительных успехов в профилактике. С другой стороны, мы столкнулись с серьезным сокращением финансирования, которое не только негативно сказывается на внедрении новых профилактических технологий, но и уменьшает количество людей, вовлеченных в оказание медицинской помощи и профилактических услуг приводит издание слова президента Международного общества борьбы со СПИДом Беатрис Гринштейн

Согласно оценкам ВОЗ и ООН, широкое применение ленакапавира способно существенно снизить число новых случаев ВИЧ-инфекции в странах с высокой распространенностью заболевания.