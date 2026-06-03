В Центре Гамалеи рассказали о разработке вакцины от ВИЧ Руководитель Центра Гамалеи сообщил о разработке вакцины от ВИЧ

Москва3 июн Вести.Планы по разработке вакцины от ВИЧ-инфекции будут реализованы в течение двух лет. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н​​​. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

О том, что Центр Гамалеи работает над технологией создания антител против ВИЧ, стало известно в 2024 году. Позже во Всемирной организации здравоохранения отметили перспективность вакцины от этого заболевания.

Сроки трудно очертить. Я думаю, это самый главный ужас любого разработчика вакцины против ВИЧ, когда ему говорят о сроке. Я знаю, вот те планы, которые мы реализуем, мы точно реализуем в ближайшие два года. Вот тот пайплайн, то, что я озвучил, мы обязаны это сделать и, безусловно, сделаем заявил Логунов

Ранее в Центре Гамалеи рассказали о сроках изготовления персонализированной мРНК-вакцины от меланомы "Неоонковак" для конкретного больного.