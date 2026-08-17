Москва17 авг Вести.Объединенные Арабские Эмираты совершили прорыв в лечении аутоиммунных заболеваний кожи. Управление по лекарственным средствам страны одобрило применение таблеток против несегментного витилиго, что сделало ОАЭ первой в мире страной, разрешившей использовать этот препарат. Об этом сообщает газета Khaleej Times.

По данным издания, новое лекарство предназначено для пациентов старше 12 лет. Для достижения терапевтического эффекта достаточно принимать по одной таблетке в день, что делает терапию максимально удобной.

Витилиго — это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором клетки кожи, отвечающие за выработку меланина, погибают или перестают функционировать, в результате чего на коже появляются бесцветные пятна. До сих пор эффективного медикаментозного лечения этого состояния не существовало, а терапия ограничивалась местными средствами и фототерапией.