Российские ученые нашли в листьях облепихи вещество против рака

Минобрнауки: в листьях облепихи обнаружено вещество против рака Российские ученые нашли в листьях облепихи вещество против рака

Москва6 сен Вести.Российские ученые установили, что природные компоненты, содержащийся в листьях облепихи, подавляют рост раковых клеток. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

Во ВНИИ лекарственных и ароматических растений оценили противоопухолевый потенциал природного соединения – казуариктина, содержащегося в листьях облепихи говорится в сообщении

В министерстве уточнили, что ученые изучили влияние казуариктина на стандартную модель раковых клеток, полученную из клеточного материала злокачественной опухоли шейки матки.

Оказалось, что вещество выступает как мощный блокатор опухолевых клеток. Это открывает возможности для разработки лекарств против рака.