В России зарегистрировали препарат для лечения агрессивного подтипа рака груди Минздрав зарегистрировал препарат для лечения агрессивного подтипа рака груди

Москва19 авг Вести.Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) на основе камрелизумаба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании "Петровакс Фарм".

Речь идет о регистрации PD-1 ингибитора "Арейма" (МНН камрелизумаб).

Это первая в России неоадъювантная иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет сказано в материале

Согласно сообщению, данная опция будет применяться в комбинации с химиотерапией на предоперационном этапе для улучшения частоты патоморфологического ответа (так называются изменения опухоли в результате воздействия лекарственной или лучевой терапии) и отдаленного прогноза.

Препарат производят в "Петровакс Фарм" в партнерстве с НИЦЭМ имени Гамалеи.

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