Москва19 авгВести.Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) на основе камрелизумаба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании "Петровакс Фарм".
Речь идет о регистрации PD-1 ингибитора "Арейма" (МНН камрелизумаб).
Это первая в России неоадъювантная иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 летсказано в материале
Согласно сообщению, данная опция будет применяться в комбинации с химиотерапией на предоперационном этапе для улучшения частоты патоморфологического ответа (так называются изменения опухоли в результате воздействия лекарственной или лучевой терапии) и отдаленного прогноза.
Препарат производят в "Петровакс Фарм" в партнерстве с НИЦЭМ имени Гамалеи.
Ранее главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Михайлов заявил ИС "Вести" о прорыве в лечении гепатита С в России - появились препараты прямого действия, эффективность которых достигает 98%.