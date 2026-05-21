Москва21 мая Вести.В России запущен полный цикл производства нового жизненно важного онкопрепарата "Арейма" на предприятии в подмосковном Подольске. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил президент "НПО Петровакс Фарм" Михаил Цыферов.

По его словам, компания смогла вывести на российский рынок инновационный PD-1 ингибитор, который стоит на передовых позициях иммуноонкологической терапии в мире.

Нам особенно ценно то, что сегодня мы запускаем полностью отечественный цикл производства этого препарата. То есть теперь от субстанции и до готовой лекарственной формы он полностью производится у нас в стране. Это важно не только потому, что мы контролируем производственную цепочку, мы готовы полностью обеспечить наших пациентов, но еще и потому, что мы получаем себе технологии, которые позволяют нам развиваться дальше, развивать портфель на этой базе рассказал Цыферов

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что более 80% лекарственных препаратов в России должно производиться по полному циклу.